Manisa Eczacı Odasından ilaç stoku açıklaması

Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Devrim Balı, son günlerde ilaca erişim konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Biz, hastalarla her gün karşı karşıya geliyoruz. Gelin bakın eczanelerde antibiyotik bulamıyoruz. Bugün salgınlar var. Günde 150 tane aynı ilaçtan yazılıyor. Rafımda benim 2 tane var. Hangi birine vereceksin” dedi.

TEB 29. Bölge Manisa Eczacı Odası, bir süredir vatandaşların ilaca erişim konusunda yaşadıkları sıkıntılar ve eczacıların fiyat yükselmesi beklentisiyle stokçuluğa yöneldiği haberleriyle ilgili açıklama yaptı. 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Devrim Balı, yaklaşık 2 aydır ilaca erişim konusunda sıkıntı olduğunu belirterek, “Bunun tabii birkaç tane nedeni var. Özellikle son 2 ay öncesinden başlayan ‘ilaca zam gelecek' söylentisi ilaca erişimde sıkıntı oluşturdu. Eczacılar stok yapmaz. Eczacılar, ilacı depoda bulup halka ulaştırmakla görevli ve bu konuda etik değerleri olan, mesleğe başlarken eczacılık yeminiyle halka sağlık hizmeti sunacağını belirtmiş bir mesleğin mensuplarıdır. Bizim elimizde bulunan bütün ilaçlar ‘ilaç takip sistemi' tarafından izlenmektedir. Zaten elimizde bir ilaç olsa ve bunu stoklamış olsa İl Müdürlükleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından bu ilaçlar anında görülebilmektedir. Eczanelerin üzerine atılan stokçuluk ilaçları saklayıp zamdan sonra satacakları gibi yaftaları hiçbir şekilde biz kabul etmiyoruz. 13 Şubat tarihinde Bakanımızın ‘ilaca zam gelecek' diye bir açıklaması oldu. Bu açıklamadan sonra sıkıntılarımız tepe noktasına çıktı. Uzun süredir ilaçlara ulaşamıyorduk ama son iki üç gündür hiçbir şekilde ilaç bulamıyoruz. Basit ağrı kesiciler bile depodan bir veya iki adet şeklinde geliyor. Depo sayısı sınırlı. Biz Sağlık Bakanlığını, İl Sağlık Müdürlerini ve bu konuda yetkili kim varsa öncelikle eczanelerin üzerine bir çizgi çekip, depolar ve firmalara sıkı bir denetim yapmaya davet ediyoruz” dedi.

İlaç sıkıntısının üretici firmalardan kaynaklandığını ifade eden Balı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Üretici firmalar zaten yıllardır euro kuruna göre fiyat veriyorlar. Euro kuru 2,69'du, şimdi 3,40'lara çıkacak. Onlar euro kurunun güncel olmasını istiyorlar. Daha da çok bir zam istiyorlar. Bu yüzden yeterli miktarda yollamıyorlar. Depo ayağında bu miktar kesiliyor. Eczaneler eleğin en altında bulunuyor. Öyle az ilaç geliyor ki işin sonunda denetimler yapıldı. Türkiye'de binlerce eczane denetlendi. 32 eczane stokçuluk ile suçlandı. Bizim rakamlarımız doğrultusunda binde birlere geliyor ama biz bunu bile kabul etmiyoruz. Biz hastalarla her gün karşı karşıya geliyoruz. Gelin bakın eczanelerde antibiyotik bulamıyoruz. Bugün salgınlar var. Günde 150 tane aynı ilaçtan yazılıyor. Rafımda benim 2 tane var. Hangi birine vereceksin."

Oda hizmet binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Cem Mercül ve oda yönetim kurulu üyeleri katıldı.