Manisa Eğitim-Bir-Sen'den okulda şiddete tepki

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi, Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Kuyucu'nun bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucunda hayatını kaybetmesi nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Kuyucu'nun bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi tarafından basın açıklaması düzenlendi. Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Necmettin öğretmenimiz, öğrencisi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir. Önceden ihtimamın odağında olan öğretmenlerimiz artık hakaretin, şiddetin ve itibarsızlaştırma sarmalının içine düşürülmüştür. Bu, bir mesleğin yıpranması değil, bir milletin geleceğinin yok edilmesidir" dedi.

Eğitimcilere yönelik saldırıların her geçen gün arttığına dikkat çeken Öner, “Saldırılar gereken tedbirler alınmadığı için devam etmektedir. Yürüttükleri mesleğin manevi karşılığı olan saygının çok görüldüğü; sözlü taciz, saldırı, darp, bıçakla ve silahla yaralama gibi olayların sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Bugün gelinen noktada, öğretmene saygı sorunu, en temel meselelerimizden biri hâline gelmiştir. Geleceğimiz olan çocuklara bilgi, beceri ve değer kazandıran öğretmenlere reva görülen muamele ve gösterilen kayıtsızlık düşündürücü olduğu kadar vahimdir de. Hayatlarını, çocuklarımızın daha iyi olmasına vakfeden eğitimcilere yönelik saldırıların önü alınmazsa, şiddet hastalığı bütün toplumu saracak, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplumsal sorun haline gelen şiddet olaylarına ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak zorunda olunduğunu vurgulayan Öner, “Sorunun üstesinden gelinmesi için sorumluluk almak zorunludur. Şu gerçeğin altını bir defa daha çizmekte fayda var: Eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Ciddi bir sorun olan şiddete çözüm bulunması için, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, herkes elini taşın altına koymalı, üzerine düşeni yapmalıdır. Bu saldırılar münferit eylemler olmaktan çıkmış, gittikçe yaygınlık kazanmış, artık toplumsal bir yara hâline gelmiştir. Eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesini olumsuz etkilemekte, eğitimcilerin verimliliğini düşürmektedir. Ayhan öğretmenlerin bir daha görevi başında öldürülmemesi, Yusuf öğretmenlerin sırtından vurulmaması, Gülhan öğretmenlerin sokak ortasında bıçaklanmaması, Yunus öğretmenlerin zorbalarca darp edilmemesi, Aybüke öğretmenlerin kurşunlanmaması, Necmettin öğretmenlerin okulda bıçaklanmaması için tüm yetkilileri, eğitim çalışanlarına karşı eğitim-öğretim hizmeti sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirleri bir an önce almaya çağırıyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, daha önce düzenlediğimiz imza kampanyasıyla da dikkat çektiğimiz şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte yasal düzenleme yapılması talebimizi yineliyor, saldırıyı kınıyor, Necmettin öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyor, bu ve benzeri hadiselerin tekrar yaşanmaması temennisinde bulunuyoruz" dedi.