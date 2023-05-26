Manisa eğitiminde yetki yine Eğitim-Bir-Sen'de

Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Halil Kallat yaptığı açıklamada, “EBS Manisa İl Temsilciliği olarak eğitimdeki örgütlü gücümüzü 6 bin 130 üye sayısıyla, bize en yakın ikinci sendikaya 2 bin 372 üye farkı ile yetkimizi 14. kez tescilledik. Her yıl mayıs ayında yapılan eğitim-öğretim ve bilim hizmet kollarına ait yetki belirleme çalışmaları sonucunda 6 bin 130 üye sayısıyla Manisa genelinde Eğitim Bir-Sen 14 yıldır olduğu gibi bu sene de yetkili sendika olmuştur. Yetkinin, inanmışlığın ve istikrarın getirdiği gücümüzle bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Sendikacılığı hak arama platformu ve mesleki dayanışma biçimi olarak görüyoruz. 1992 yılında Mehmet Akif İnan'ın öncülüğünde 15 eğitim çalışanıyla kurulan Eğitim Bir-Sen olarak bir yandan kamu çalışanlarının ekonomik, özlük, sosyal ve kültürel haklarının kazanılması ve geliştirilmesi mücadelesi verirken, diğer yandan bu ülkede yasamanın üzerimize yüklediği sorumluluk gereği bu ülkenin en temel sorunlarına da ilgisiz ve duyarsız kalmıyoruz. Bizler eğitim çalışanlarının bize verdiği bu sorumluluğun farkındayız. 3600 ek göstergenin eğitim çalışanlarımıza kazandırılması, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun hayata geçirilmesi gibi tarihi kazanımlara imza atarak eğitimde kronikleşmiş sorunları bir bir çözdüğümüz gibi ek ders ücretlerindeki adaletsizliği düzeltmek, memur ve hizmetlilerimizin eğitim-öğretim ödeneğini almalarını sağlamak, vergi matrahlarında adaleti sağlamak, Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki öğretmenlerimizi mağdur eden yanlışlıkların düzeltilmesi ve bunlara benzer birçok kazanımı elde etmek için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Manisa'da 14 yıldır yetkili sendika olmalarını sağlayan üyelere de teşekkür eden Kallat, “Bu başarının sağlanmasında, hak, emek ve özgürlük mücadelemizde emek veren, ter akıtan ve zirveden yeni ufuklara diyerek daima koşturan şube yönetim kurulumuza, ilçe temsilcilerimize ve yönetim kurullarına, iş yeri temsilcilerimize, kadın kollarımıza ve her daim sendikamıza gönül ve destek veren tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bu yetki Manisa'ya, eğitim camiasına, ülkeye ve ümmete, herkese hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun” şeklinde konuştu.