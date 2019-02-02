Manisa ekonomisini girişimciler büyütecek

MAGİDER Başkanı Ömre Yılmaz, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun girişimcileri korkutabileceğini, ancak teknolojiyi kullanan girişimci beyinlerin bu dezavantajları fırsata çevireceğini söyledi.

Manisa Girişimciler Derneği üyeleri İlli Kafe'de düzenlenen toplantıda buluştu. Düzenlenen kahvaltıya MAGİDER Başkanı Ömre Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı. Toplantıda girişimciler için yeni fırsatlar masaya yatırıldı ve ekonomik gelişmeler konuşuldu. Manisa Girişimciler Derneği Başkanı Ömre Yılmaz, dernek olarak hem Türkiye hem de Manisa ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Dernek üyelerine girişimcilik fırsatlarını anlattıklarını kaydeden Ömre Yılmaz, “Derneğimiz yeni projeler üreterek 2019 yılında daha aktif bir çalışma yapacak. Girişimcilere yönelik fırsatlardan üyelerimizin en iyi şekilde yararlanması için bütün gelişmeleri takip ediyoruz. Manisa ekonomisine katkı sağlayacak projelerle daha da büyüyeceğiz” dedi.

Manisa'yı ‘fırsatlar şehri' olarak tanımlayan Ömre Yılmaz, 2018 yılında kentten yapılan ihracatın bu gerçeği gözler önüne serdiğini söyledi. Manisa'nın 2018 yılında ihracatını yüzde 11 artırdığını dile getiren Yılmaz, “Biz girişimciler olarak hem sanayi hem de Manisa'nın önemli sektörü olan tarım sektörünün büyümesini istiyoruz. Manisa da bu alanda oldukça gelişti. Organize Sanayi Bölgesi İzmir'den sanayicileri çekiyor. Artık ilçelerde de OSB'ler aktif hale gelmeye başladı. İlçelerde özellikle sera organize sanayi, lojistik organize sanayi gibi ihtisas OSB'ler kurulması için çalışmalar yapılıyor. Biz girişimcilerimizin bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesini istiyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum yeni yatırımcıları korkutabilir. Ancak teknolojiyi kullanan, girişimci yetenekler bu dezavantajları fırsata çevirecektir” diye konuştu.

MAGİDER Başkanı Ömre Yılmaz'ın konuşmasının ardından dernek üyeleri ile istişare yapıldı.