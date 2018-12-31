Manisa Emniyet Müdürlüğünde “Sıfır Atık Projesi”

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması amacıyla başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 11 bin 860 kilogram atık kağıt geri dönüşüme kazandırılarak 237 yetişkin ağacın kesilmesine engel olundu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ulaştırma Şube Müdürlüğü koordinasyonunda "Sıfır Atık Projesi"ne devam ediliyor. Gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle yola çıkılan projeyle 2017 yılında yaklaşık 6 bin 600 kilogram atık kağıt geri dönüşüme kazandırılarak 132 yetişkin ağacın, 2018 yılında 11 bin 860 kilogram atık kağıt geri dönüşüme kazandırılarak 237 yetişkin ağacın kesilmesine engel olundu. Öte yandan atık pil ve atık telsiz bataryaları TAP Derneği'ne (Türkiye Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) teslim edilerek geri dönüşüme kazandırıldı. 2017 yılında TAP Derneği'ne göndermiş olduğumuz 161 kilogram atık pil sayesinde 35 bin 420 metreküp toprağın, 2018 yılında 50 kilogram atık pil geri dönüşüme gönderilerek 11 bin metreküp toprağın zehirlenmesine de engel olundu. Ayrıca 2017 yılında bin 300 kilogram metal atık, 2018 yılı içerisinde 87 bin 200 kilogram metal atık "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ekonomiye kazandırıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılında da "Sıfır Atık Projesi"ne devam edileceği bildirildi.