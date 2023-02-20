Manisa emniyeti bir haftada uyuşturucudan 92 şüpheliyi gözaltına aldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 13-20 Şubat tarihleri arasında il genelinde toplam, 71 olayın meydana geldiği, 92 şüpheli şahsın ise gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şahıslardan adli mercilere sevk edilen 6 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda son bir hafta içinde 188 adet sentetik ecza hapı, 118 gram esrar maddesi, 76 gram metamfetamin maddesi, 10 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ecstasy, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 9 bin 655 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirildiği bildirildi.