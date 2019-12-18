Manisa emniyeti hırsızlık şebekesini çökertti

Manisa'da 25 hırsızlık olayının şüphelisi 2'si çocuk 6 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların Manisa'dan çaldıkları malzemelerden bazılarını İzmir'de sattıkları tespit edilirken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri 100 bin TL olan malzemeler ele geçirildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'da meydana gelen 2 iş yerinden hırsızlık, 1 otodan hırsızlık, 2 evden hırsızlık ve 20 açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 25 hırsızlık olayıyla ilgili çalıntı malları şahısların İzmir'de sattıklarını tespit etti. Bunun üzerine yapılan operasyonla N.Ö., H.E., S.S. ve M.E. ile suça sürüklenen çocuklar D.Y. ve T.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan hırsızlık malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden sahipleri tespit edilenler teslim edildi.

13 Aralık günü hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şahsın ise mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen çalıntı malzemeler arasında bisikletler, zeytinyağları, matkaplar, pancar motorları ve su pompaları dikkat çekti.