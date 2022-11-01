Manisa emniyeti uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Olaylarla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ve Soma ilçelerinde durdurulan şahısların yapılan üst aramalarında uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu'da 2 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçilerince Turgutlu ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 3 parça halinde 0,86 gram metamfetamin maddesi, 400 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Konuyla ilgili F.A. (24) isimli şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlandı.

Yine Turgutlu ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Turgutlu ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 2 parça halinde 1,19 gram metamfetamin maddesi, 2,32 gram esrar maddesi, 4 adet sentetik ecza hapı, 900 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Konuyla ilgili U.Ç. (25) isimli şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlandı.

Soma'da 3 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Soma ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 164 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili C.G., Ö.D. ve Y.G. isimli 3 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandı.