Manisa emniyeti uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 10-16 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde; 57 olay meydana gelirken, 95 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; bin 262 gram metamfetamin maddesi, 190 gram esrar maddesi, 73 adet sentetik ecza hapı, 58 gram kokain maddesi, 1 gram skunk maddesi, 27 kök kenevir bitkisi, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 102 adet fişek, 3 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 12 bin 315 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, ele geçirildi.