Manisa Emniyeti uyuşturucuya geçit vermedi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda bir eve baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 190 adet sentetik ecza, 34 adet ecstasy hap, 50,27 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan İ.Ö. (31) emniyete götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.