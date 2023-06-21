Manisa Emniyeti'nden 3 ilçede uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Yunusemre, Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerinde yaptığı operasyonlarda çok sayıda sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik Yunusemre, Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerinde yaptığı çalışmalarda; 280 adet sentetik ecza, 4,18 gram skunk maddesi, 12.40 gram metamfetamin maddesi, 7.05 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 890 TL ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan 6 kişiden 5'i hakkında adli işlem devam ederken, 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.