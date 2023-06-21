Manisa Emniyeti'nden 3 ilçede uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik Yunusemre, Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerinde yaptığı çalışmalarda; 280 adet sentetik ecza, 4,18 gram skunk maddesi, 12.40 gram metamfetamin maddesi, 7.05 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 890 TL ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan 6 kişiden 5'i hakkında adli işlem devam ederken, 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.