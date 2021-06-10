Manisa Emniyeti'nden dev operasyon: Tek seferde 6 milyon makaron ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 6 milyon makaron ele geçirildi. Türkiye'de tek seferde en büyük miktardaki makaronun ele geçildiği operasyonda 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri istihbarat çalışmaları sonrasında Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde kaçak makaron olduğu belirlenen bir sitede bulunan depoya baskın düzenledi. Ekiplerin depoda yaptığı aramada, kaçak olduğu belirlenen 6 milyon 30 bin makaron ele geçirildi. Türkiye'de tek seferde en büyük miktarda makaronun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.