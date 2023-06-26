Manisa emniyetinden uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Yunusemre ilçesinde başlatılan çalışmada E.Y. (47) isimli şahsın üzerinden 39,19 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.