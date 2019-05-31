Manisa en çok araç sayısına sahip 9. il oldu

Açıklanan verilere göre Manisa 589 bin 193 araç ile 9. sırada yer aldı. Manisa traktör sayısında yine birinciliğini devam ettirirken motosiklet sayısı bakımından ise 4. sırada yer aldı.

TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol 31 Nisan itibariyle illere göre motorlu kara taşıtlarının istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de trafikteki motorlu kara taşıtlarının sayısının bir önceki aya göre 36 bin 375 adet artarak 23 milyon 8 bin 927'ye ulaştığını açıklayan Akyol, son bir yılda trafikteki araç sayısının ülke genelinde 457 bin 770 adet arttığını vurguladı.

En çok aracın 4 milyon 184 bin 707 adet ile İstanbul'da olduğunu kaydeden Akyol, İstanbul'u sırasıyla 1 milyon 998 bin 793 araç ile Ankara, 1 milyon 406 bin 809 araç ile İzmir, 1 milyon 74 bin 900 araç ile Antalya ve 888 bin 911 araç ile Bursa'nın izlediğini kaydetti. Akyol en az araç sayısının ise 9 bin 335 adet ile Tunceli'de olduğunu açıkladı. Akyol, Tunceli'yi 9 bin 419 adet ile Hakkari, 15 bin 494 adet ile Bayburt, 17 bin 399 adet ile Bingöl ve 19 bin 474 adet ile Ardahan'ın izlediğini dile getirdi.

Manisa traktörde birinci motosiklette 4.

Manisa'da mart ayında 588 bin 464 olan motorlu kara taşıtı sayısının bir ayda 729 adet artarak 589 bin 193'e yükseldiğini kaydeden Akyol, Manisa'da 217 bin 147 otomobil, 179 bin 545 motosiklet, 89 bin 836 traktör, 71 bin 574 kamyonet, 15 bin 629 kamyon, 7 bin 248 minibüs, 7 bin 210 otobüs ve bin 4 adet de özel amaçlı araç bulunduğunu açıkladı. Manisa'nın traktör sayısında Türkiye'deki birinciliğini korurken, motosiklet sayısı bakımından da İstanbul, Antalya ve İzmir'in ardından 4. sırada yer aldığını kaydeden Akyol, Manisa'nın otomobil sayısında ise 12. sırada yer aldığını dile getirdi.