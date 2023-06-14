Manisa en ucuz suyu kullanan büyükşehirler arasında ilk sıralarda

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, 2020 yılında MASKİ'nin, ortalama 2,97 TL ile en ucuz su temin eden kurum olduğunu ifade ederek, 2022 yılında da ortalama 6,92 TL'lik rakamla Manisa'nın en ucuz su kullanan büyükşehirler arasında ilk sıralarda yer aldığının altını çizdi. İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre su fiyatlarını belirlediklerini söyleyen Aslay, 2023 yılında da Manisa'nın en ucuz su kullanan büyükşehirler arasında ilk sıralarda yer alacağını belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün 2023 yılı 1'inci Olağan Genel Kurulu ikinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurulda gündem maddelerine geçilmeden önce MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da bir sunum yaptı. Aslay yaptığı sunumda, il genelindeki ortalama su birim fiyatları baz alındığında İdarenin olduğu noktayı Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün hazırladığı verilere göre Meclis üyeleriyle paylaştı.

Manisa'da 1 metreküp suyun ortalama bedeli 6,92 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün raporu üzerinden açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “30 Büyükşehir Belediyesi arasında ortalama su birim fiyatları yani köy, belde ve ilçe merkezlerinde 2020 yılında 2,97 TL ile Manisa en ucuz suyu tüketen ildi. 2022 yılında da 780 tane kırsal mahalleye 3 TL'den 16 milyon metreküp su vermişiz. Eski beldelere 6,44 TL'den 8,5 milyon metreküp su vermişiz. İlçe merkezlerindeki mahallelere de 41,5 milyon metreküp su vermişiz. Camii ve mezarlıklara zaten suyu ücretsiz olarak veriyoruz. 2022 yılında da şebekeye vermiş olduğumuz su 67 milyon metreküp, tahakkuk ettiğimiz bedele göre Manisa'da 1 metreküp suyun ortalama bedeli 6,92 TL. Manisa bu ortalama ile yine en ucuz suyu kullanan büyükşehirler arasındadır. 2023 yılında da inşallah ilk sıralarda yer alacağız. Manisa demografik yapısına baktığınız zaman köy ve beldelerde yaşıyor. Yani suyun 3'te 1'ini köy ve beldelerde yaşayan vatandaşlar tüketiyor. Böylece su fiyatı ortalaması da etkilenmiş oluyor. Aynı zamanda sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre ilçelerimizde 3 farklı kademede yani 3 farklı fiyatta su veriyoruz. Bu sebeple ortalamaya baktığımızda nüfus dağılımına göre Manisa en ucuz suyu tüketen iller arasında yer alıyor” dedi.