Manisa Erasmus'ta emin adımlarla ilerliyor

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021 yılı AB Erasmus+ Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Akreditasyon açılış toplantısını gerçekleştirdi. Manisa Öğretmenevindeki programa Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kılıç, ARGE Birimi yöneticisi Coşkun Demir ve akreditasyona üye 35 okulun müdürü ve proje irtibat sorumluları katıldı.

Dikici: "Bir insan değişir, dünya değişir"

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Dikici, programda yaptığı konuşmada, "Hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin yurt dışında eğitim alma şansının yanı sıra farklı kültürler tanıma ve diğer ülkelerden öğrencilerle ve öğretmenlerle tanışma fırsatını elde edebilme ve en önemli unsurlardan biri de yabancı dil öğreniminin önemini kavramış olacaklar. 'Bir insan değişir, dünya değişir' sloganı ile çıktığımız bu yolda yaklaşık 200 öğretmen ve öğrenci bu sene Erasmus+ fırsatlarından yararlanacak." dedi.

"Manisa Uluslararasılaşma Strateji Planımızın Yabancı Dil Stratejisi bölümüne 'Yurtdışı hareketliliklerine katılması planlanan öğretmen ve öğrencilerimizin, hareketlilikler öncesi mutlaka dil hazırlığı yapmaları gerekmekte olup herhangi bir tercümana ihtiyaç duymadan tüm faaliyetleri kolaylıkla gerçekleştirebilecek seviyede olma şartı" konulduğunu belirten Mustafa Dikici hareketliliklere katılmak isteyen okul eğitimi alanında 103 öğrenci 117 öğretmen, mesleki eğitim alanında 115 öğrenci 56 öğretmen olmak üzere toplam 218 öğrenci ve 173 öğretmen dil hazırlık kurslarını tamamladığını belirtti.

Mustafa Dikicinin konuşmasının ardından Manisa İl MEM Akreditasyon koordinatörü Sinem Erdem, 35 okul müdürüne yurtdışı hareketliliklerinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.