Manisa Fen Lisesi Bilim Fuarı açıldı

Manisa Fen Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen Bilim Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Fuarda bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile inovatif buluşlara ve sosyal problemlere ilgi duyanların çalışacakları ortam ve koşulları hazırlanarak yeni bilgiler üretebilen, projeler hazırlayabilen geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Açılış konuşmasını yapan Manisa Fen Lisesi Müdürü Hüseyin Kırtaş, TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme programının katkısı ile TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Kırtaş, “TÜBİTAK Bilim Fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek hayattaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı bu cesaretin ve öz güvenin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda fuarımızda fizik, kimya, biyoloji, matematik, dil ve edebiyat ile tarih, coğrafya ve bilgisayar alanlarında toplam 30 projeyi 62 öğrencimizin, 17 danışman öğretmeninin nezaretinde, özverili çalışmaları ile ortaya koydukları proje çalışmalarını göreceğiz” dedi.

Bilgiye sahip olan, sahip olduğu bilgiyi teknolojiye çevirebilen ülkelerin geliştiğini belirten Manisa Valisi Ahmet Deniz, “Bizim gibi gelişen ülkelerin teknolojiye, bilgiye, bilime ihtiyacı var. Bu bilgi ve bilimi aynı zamanda irfanla bütünleştirmeye ihtiyacımız var. Anadolu coğrafyası yüz yıllar önce bilim insanları yetiştirmiş bir coğrafya. İlk robotu bulan El-Cezeri yüzyıllar önce yaşamış bir bilim insanı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde İstanbul'u bilim merkezi yapmış. İnşallah sizler sayesinde geleceğimizi geçmişimizden güç alarak yapacağız. Bunu da hayal ederek, hedef koyarak, düşünerek, tasarlayarak yapacağız. Biz sizlere güveniyoruz, yeter ki siz kendinize güvenin. Dünyada İHA-SİHA teknolojisine sahip 6 ülkeden birisiyiz. Bunu, sizlerden 5-6 yaş büyük abileriniz, ablalarınız yapıyor” dedi.

Daha sonra program halk oyunları gösterisi ile devam etti. Bilim Fuarı açılış kurdelesi kesilerek sergilenen projeler incelendi.

Manisa Fen Lisesi Spor Salonunda düzenlenen fuar açılışına Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcıları Ünal Çakıcı ve Ahmet Yılmaz, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Manisa Fen Lisesi Müdürü Hüseyin Kırtaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.