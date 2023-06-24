Manisa FK A Takım İdari Direktörü Nderim Nexhipi oldu

Manisa Futbol Kulübünün yeni İdari Direktörü Nderim Nexhipi oldu. Son olarak Kosova Süperliga ekibi FC Ballkani de görev alan Kuzey Makedonyalı Nderim Nexhipi için Fikri Bayrıl Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine Başkan Mevlüt Aktan da katıldı. İmza töreninde konuşan İdari Direktör Nderim Nexhipi, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza yönetimimize bana verdiği fırsat için çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz. Türk futbolunu uzun yıllardır takip ediyorum. Buraya yeni başarılar eklemek için geldim. Manisa'yı Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Geçen sene FC Ballkani takımında 2 lig şampiyonluğu yaşadım ve Avrupa'da iyi işler başardık. Bu başarıyı Manisa'da üstüne koyarak sürdürmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Yeni İdari Direktör Nderim Nexhipi'ye görevinde başarılar dileyen Başkan Mevlüt Aktan ise, “Nderim Nexhipi, FC Ballkani ile Avrupa'da çok önemli işlere imza atmış bir isim. Kulübümüzün hedefleri ve projeleri kendisini heyecanladırdı. Onu kulübümüze kazandırdığımız için mutluyuz. Camiamıza hayırlı olsun. Başarılı olacağına inanıyorum” dedi.