Manisa FK- Adanaspor maçının ardından

Lig'in 7. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Adanaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, “Oyunun galibiyetle noktalanması bizim adımıza sevindirici. Bu galibiyeti gerçekleştirirken sahada yaşadığımız çok faktör vardı. İlk yarıda istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarıda kendi hatamızdan rakibin öne geçmesini sağladık. Bardağın dolu tarafından baktığımızda mağlup duruma düştüğümüzde maçı bırakmayan, kazanan ama kaybetmeyen bir takıma dönüşmemiz bardağın dolu tarafı. Oyun olarak 30 ve 45. dakikalar arası istediğimiz formata dönünce bunun için 15 gündür bunun için iyi çalışmalar yaptık. Pozisyonlar bulacağımızı iddia etmiştik. Bunu doğru yapınca ortaya çok güzel pozisyonlar çıktı ve öne geçtik. İkinci devrede oyunu koruma, 3-1 öne geçiş, birçok şeyleri içinde barındıran bir müsabaka yaşadık. Bunu kazanırken yeniden söylüyorum. Maçın içinde bu kadar sıcakta oynayan çocuklarımızın durumu oldukça acı verici. Bizler nefes almakta zorlanırken bu çocuklardan koşmalarını bekliyoruz. Ekim geldi hava sıcaklıkları biranda 20 derece üştü mü? Bu mudur hava durumu? Planlama yaparken yetkili herkese sesleniyorum. Lütfen rica ediyorum ellerini vicdanlarına koysunlar bu kadar sıcakta bu oyunu oynatmak gerçekten bir cinayet kadar acı verici. Biraz daha duyarlı olmaya, saatlerle ilgili daha iyi araştırmaya davet ediyorum. İnsan sağlığı her şeyden daha değerli. Biliyorsunuz bu sıcaklarda ölümler yaşandı. Manisa'mızda da bir oyuncumuz sıcaktan dolayı kalp krizi geçirdi ve talihsizlik yaşadı. Biraz daha dikkatli olunmalı bu planlama yapılırken" diye konuştu.

"Genç bir takım kurduk"

Kurdukları genç takımın elde ettiği puan başarısının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Eriş, “Bugün ne söylersek söyleyelim çocuklarımızın sadece iyi niyetlerini konuşmaktan öteye geçemiyoruz. Genç bir takım kurmaya çalışıyoruz. Bugün 18-22 yaş arasında 11 futbolcumuz vardı sahada. BAL'dan aldığımız, altyapıdan aldığımız, çevre illerden, ilçelerden aldığımız 11 oyuncumuzun sahada olması bizim için çok sevindirici bir durumdu. Ekonomi yerlerde. Ekonomiye uygun transferler yapmak gerekiyordu öyle de yaptık. Oyuncu kalitesinin daha yüksek, oyun kalitesinin daha yüksek olmasını isteriz ama bunun için bu çocukların daha iyi çalışarak, zamanı daha iyi kullanarak, biz de bu konuda fiziki şartları mükemmel olan bir kulüple çalışıyoruz. Bu konuda çocuklarımıza büyük eğitim vererek gelişmeleri için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu konuda çok başarılı gittikleri için çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bu puan sayısı, müsabaka sayısına yakalanan puan başarısı oldukça iyi. Biz kendi adımıza daha yolun çok başındayız. Bu çocuklar daha da gelişecek, daha çalışacaklar ve ilerleyen zamanlarda kulübümüze daha da büyük destek vereceklerdir diye düşünüyorum. Hepsini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Adanaspor cephesi

Açıklamalarına hava sıcaklığından bahsederek başlayan Adanaspor Teknik Direktörü Önder Karaveli, “Manisa'da 30 derecenin üzerinde bir sıcaklık var ve saat 13.30'da bir maç oynanıyor. Manisa, Bodrum, Adana fark etmez. Federasyona buradan seslenmek istiyorum. Bu kadar sıcak yerlerde bu saatte maç sporcu sağlığı açısından oldukça zararlı. Lütfen bunu gözden geçirelim. Maç planlamadaki arkadaşlarımızın, herhangi bir sıcak bir iklimde, Manisa, Bodrum, Adana, Denizli gibi yerlerde bir buçuk saat değil sadece bir saat halı saha maçı yapsınlar ve maçlarının ardından aldıkları bu kararı gözden geçirsinler. Bunu sadece kendi takımının adına değil her iki takımın oyuncuları ve ülkedeki futbolun kalitesi adına söylüyorum" diye konuştu.

"Kazanmak için gelmiştik"

Oyun hakkında değerlendirmelerde bulunan Karaveli şunları söyledi:

"Planımız oyuna baskıyla başlamaktı. İlk 25 dakika son derece iyi gitti. Rakibimize hatalar getirdi ve bu hatalar sonucunda golü de bulduk. Ondan sonra alan savunmasına geçtik. Alan savunmasındayken rakibimize çok büyük boşluklar buldu. Rakibimiz kalemizde pozisyonlar buldu. Biri penaltıdan 2 gol yedik. Sebebi biziz rakibe boşluk verdik. İkinci yarıda oyunu dengelediğimizi sandığımız bir anda duran bir toptan 3. golü yedik ve demorolize olduk. Kolay hatalar oldu, telaş oldu bunlar bizim istediğimiz durumlar değildi. Rakip 10 kişi kaldı ve oyunun kontrolü bize geçti. Formasyonda değişikliğe geçtik, iki santraforla devam ettik. Hem oyun hem oyuncu değişikliği yaptık. Kalan bölümde bulmamız gereken kadar pozisyon bulamadık, bulduklarımızı da değerlendiremedik sadece penaltıdan bir gol bulabildik. Başka pozisyonlarımızda vardı. Ama olmadı. Biz buradan 3-3 ile ayrılsaydık ben ve takımım buradan mutlu ayrılmayacaktık. Buradan galip ayrılmayı istiyorduk. Kazanmayı istiyorduk, kazanmayı önceliyorduk. Kazanmayı hal edecek kadar oynamadık ama kaybedecek kadar da kötü oynamadık ben böyle düşünüyorum."