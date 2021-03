Manisa FK Akademi sporcuları down sendromlu çocuklarla buluştu

Manisa Futbol Kulübü Akademisi sporcuları, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde down sendromlu çocuklarla bir araya gelerek farkındalık oluşturdu. Down sendromlu çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden sporcular çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak isteyen Manisa Futbol Kulübü Akademisi sporcuları, Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Manisa FK Akademi İdari İşler Sorumlusu Mehmet Hakkı Tunç ve Manisa FK U12 Takım Antrenörü Evren Sönmezışık'ın da katıldığı etkinlikte sporcular down sendromlu çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

Sporcular, down sendromlu çocuklara kulübün forması, futbol ve basketbol topu gibi hediyeler takdim etti. Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Serdar Tekeli ve Beden Eğitimi Öğretmeni Hayrullah Özden ise ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.