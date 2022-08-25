Manisa FK Alman orta saha oyuncusu Stark'ı kadrosuna kattı

Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Alman orta saha oyuncusu Yannick Stark'ı renklerine bağladı.

Manisa Futbol Kulübü, 31 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Yannick Stark ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Yannick Stark, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Gelmeden önce Manisa Futbol Kulübü ile ilgili olumlu bilgiler edindim. Türkiye'deki eski takım arkadaşlarımdan, Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan, bu takıma dahil olan Edgar Prib'den bilgiler aldım. Hepsi bana çok olumlu yönde bilgiler verdi. Türk kültürüyle ilgili de yeni şeyler öğrenmek istiyorum. En kısa sürede sahaya çıkmak, oynamak ve takım arkadaşlarımla birlikte başarılar yakalamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Uzun süren uğraşlar sonucu Yannick Stark transferinde mutlu sona ulaştıklarını belirten Başkan Vekili Engin Anlı ise “Daha önce de söylemiştim. Biz bu sezon transfer planlamamızı yaparken atletik ve dinamik bir takım yaratma hedefiyle yola çıktık. Bu doğrultuda transferler yaptık. Yannick Stark'ın bu anlamda takımın çok önemli bir parçası olacağını düşünüyoruz. Yannick Stark'ın transferi kolay olmadı. Yaklaşık bir buçuk aydır bu transferle ilgili çalışıyoruz. Geldiği kulüpte takımın kaptanlarından biriydi, önemli oyuncularından biriydi. Kulübü onu kolay kolay bırakmadı, ikna etmek biraz zor oldu ama kendisi buraya gelmeyi çok istedi. Bizim onunla ilgili düşüncelerimiz çok netti. Transferde mutlu sona ulaştık. Yannick Stark'a Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar diliyorum” dedi.

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Yannick Stark, 28 Ekim 1990 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Futbola Eintracht Frankfurt altyapısında başlayan 31 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerine Darmstadt 98 takımında adım attı. Daha sonra Frankfurt 1899 ve 1860 München formaları da giyen deneyimli orta saha son olarak Dynamo Dresden forması giydi. Kariyerinde 410 maça çıkan Yannick Stark, 48 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.