Manisa FK-Altınordu maçının ardından

Lig'in 34. haftasında Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda karşılaşan Manisa FK ile Altınordu sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın sonunda her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

İlk yarısı Altınordu'nun 2-0 üstünlüğü ile tamamlanan ve Manisa FK'nın ikinci yarı attığı 2 golle 2-2 berabere biten Manisa FK-Altınordu karşılaşmasının sonunda her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi. Basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Oyuna aslında iyi başladık. Maçın 18. dakikasına kadar iyi kontrol ediyorduk. Her zamanki hastalığımız çok kolay gol yiyoruz. Yine kolay bir gol yiyerek geriye düştük arkasından bireysel bir hatadan gol yedik ve kolay olmuyor. Bu 5. maçımız geriden geldiğimiz. Çok efor sarf ediyoruz bu şekilde geriden geldiğimiz maçlardan. Aslında 2 puan kaybettik. İyi sürdürdüğümüz oyunu 2-0 geriye düşerek sıkıntıya soktuk. İkinci yarıda oyuncularımın gayretiyle skora dengeyi getirdik. İstatistiklere baktığımda çok baskın bir oyun vardı. Golü bulamadık. Böyle olunca da 2-2 bitti. Hala puantajda, matematiksel olarak play-off şansımızı sürdürüyoruz. Sonuna kadar iddiamız olduğu sürece play-off için mücadele edeceğiz” dedi.

Altınordu cephesi

Manisa'nın zor bir deplasman olduğunu kaydeden Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer ise, “İlk devre oynadığımız futbol ve attığımız iki gol gerçekten çok iyiydi. Özellikle takım savunmasını iyi yapan, bunu yaparken de geçiş oyununu, kontra atağı hızlı hücumu iyi yapan bir Altınordu vardı sahada. Her şey iyiydi 2-0 da öne geçtik. Güzel bir oyun vardı bizim açımızdan ilk devre. Rakibimiz de iyi pas yapan, her iki kanadı da iyi kullanan, saha içi rotasyonları çok iyi yapan bir Manisa FK vardı. Çok fazla bir pozisyonda vermedik ilk yarı. İlk yarı bizim kontrolümüzde geçti. İkinci devrenin başlamasıyla çok baskı yapan bir Manisa izledik biz geri çekildik. Bu baskı bizi yordu. Tam değişiklik yapacakken golü yedik. O golden önce de bir pozisyonumuz vardı Recep o golü atsa, atamadı sonra golü yedik. Ardından gelen penaltı ile maç 2-2'ye geldi. Baskı geldi ama 75'ten sonra biz daha çok önde karşılamaya başladık, daha iyi çıkışlar yapmaya başladık ve o baskıyı kırdıktan sonra da maçı kazanmak için gerekli mücadeleyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Manisa'da özellikle ikinci yarı iyi oynadı. Yediğimiz 2 gol bizi üzdü. Galip gelsek sıralamada daha güvenli bir yere gelirdik. Buruk bir sevinçle dönüyoruz. 2-0'dan maçı 2-2'ye getirmek, yediğimiz baskıya rağmen biz de buruk bir sevinç yapıyor. 33 puana çıktık. Erzurum da deplasmanda kazandı ve 33 puana çıktı. Haftaya Bandırma maçı var. Maça en iyi şekilde hazırlanıp bu maçı kazanarak ligde kalacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.