İhlas Haber Ajansı

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Manisa FK, Altınordu'yu ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1.

Lig'in 34. hafta maçında yarın İzmir ekibi Altınordu'yu konuk edecek.


24 Nisan Pazartesi günü Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi kazanarak haftayı galibiyetle kapatmak istiyor. Manisa Futbol Kulübü ile Altınordu arasında oynanacak mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek. Karşılaşmada Gürcan Hasova'nın yardımcılıklarını Samet Özkul ve Onur Gülter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ahmet Ecevit.



Maçın biletleri satışta


Karşılaşmanın bilet satışı www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden devam ediyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:



Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL,


Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL,


Kategori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL

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