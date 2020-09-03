Manisa FK altyapısında çalışmalar başladı

Lig Beyaz Grup takımlarından Manisa Futbol Kulübü'nün altyapı takımları yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Mart ayında Covid-19 pandemisi nedeniyle liglerin ve antrenmanların iptal edildiği altyapıda U19, U17, U16 ve U15 takımlarımız Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde çalışmalarına başladı. Gerekli tedbirlerin alınarak antrenmanlara başladıklarını belirten Manisa FK Akademi Direktörü Levent Bayraktar, “Mart ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü sebebiyle çalışmalarımıza uzun bir süre ara vermek zorunda kaldık. Sonunda çok özlediğimiz ait olduğumuz yeşil sahalardayız. Kontrollü sosyal hayat döneminde gerekli tedbirleri alarak U19, U17,U16, U15 ve U14 takımlarımız ile çalışmalara başladık. Manisa FK. Akademi olarak sistemli ve planlı çalışmalar yaparak, profesyonel A takımımıza ve genç Milli takımlara Elit oyuncular kazandırmak en büyük hedefimiz. Yeni dönemde tüm futbol ailesine öncelikle sağlıklı, kazasız belasız, centilmence fair-play ruhuyla başarılar diliyorum” dedi.