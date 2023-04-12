Manisa FK - Bandırmaspor maçının ardından

Lig'in 32. haftasında Manisa FK, sahasında Bandırmaspor'a mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk olarak konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Maç öncesi 45 puan play-off barajını yakalamak için bizim için çok kritik bir maçtı. Ama maalesef böyle çok kritik bir maç oynadığımızı sahanın içinde gösteremedik. Çok kötü oynadık. Rakip 10 kişi kalmasıyla birlikte geride savunma yapmaya başladı. Çok önde oynadık, risk aldık ama olmadı, üzgünüz. Kariyerimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. 10 kişilik bir takıma kaybettik” dedi.

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül ise, “Müsabaka öncesi iki takımında da kaybetmesi halinde play-off hedefinden geri kalacağını belirtmiştik yayıncı kuruluşa. Bugünkü müsabakada biz maça inanılmaz motive başladık. Bir kişi eksik kalmamız bile oyun ritmimizi bozmadı. Hatları daralttık, rakibe oyun alana bırakmadık. 90 dakika bir pozisyon verdik, direkten dönen pozisyon. Ondan başka da vermedik. Canla başla mücadele eden 2-3 haftadır kazanarak yoluna devam eden bir Bandırmaspor var. Ligin son maçına kadar play-off hedefini kovalayan bir Bandırma takımı olacak. Maçları kazanıp Bandırmaspor'u hedeflediği noktaya taşımayı düşünüyoruz. Bu sene olmasa bile önümüzdeki sene Bandırmaspor'un hedeflediği yere çıkacağına olan inancımız tam. Bu sene olmazsa bile seneye Bandırmaspor'un hedeflediği noktaya çıkacağına inancımız tam. İnanılmaz bir yönetimimiz var. Her türlü övgüyü hak eden bir takımımız var. Oyuncu grubumuzu kutluyorum. İnşallah Sakaryaspor maçında da galibiyetle döneriz ve ilerleyen haftalara daha ümitli bakarız” şeklinde konuştu.