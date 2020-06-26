İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan: “TFF'nin aldığı karara saygılıyız”

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Altan, TFF 2.

Lig ve 3. Lig'de maçların 18 Temmuz tarihinde başlanması kararıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, alınan karara saygılı olduklarını belirtti.


Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, “Bu sürecin buraya kadar gelmemesi lazımdı. 18 Temmuz bütün takımlar için sıkıntılı bir tarih. Ama en adaletli yol oynamak. Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız ve 1. Lig'e çıkacağız. Biz takım olarak 2. sıradayız, play-offları zaten garantilemiştik. Bizi çok bağlayan bir durum yok. Bazı başkanlarımız oynanmaması için talepte bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara saygılıyız. Maçların oynanması herkese hayırlı olur umarım. Biz hazırız. Sürecin sonu umarım bizim için iyi olur. Gelecek sezon planlaması için dezavantajlı olunacak ama yapacak pek bir şey yok. Ben mevcut ligin oynanmasını adaletli buluyorum. Bazı kulüplerin büyük sıkıntıları var. Bu olay bu tarihe kadar gelmemeliydi. Kulüpler Birliği'nin de hataları olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.