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Manisa FK, Bayern Münih'in altyapısını inceliyor

Güçlü bir altyapı oluşturmak adına ciddi adımlar atan Manisa Futbol Kulübü, Bayern Münih Kulübü’nü ziyaret ederek, çalışma sistemleri ve antrenman metotları hakkında bilgiler aldı.

Güçlü bir altyapı oluşturmak adına ciddi adımlar atan Manisa Futbol Kulübü, Bayern Münih Kulübü'nü ziyaret ederek, çalışma sistemleri ve antrenman metotları hakkında bilgiler aldı.


Manisa FK Altyapı Atletik Performans Antrenörü Raif Albay, Bayern München Kulübü'nü ziyaret ederek, çalışma sistemleri ve antrenman metotlarını yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Futbol Kulübü Altyapı Teknik Sorumlusu Levent Bayraktar, "Avrupa da ekol olmuş kulüplerdeki yeni gelişmeleri takip ederek, sporcularımızın gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Altyapıda çok ciddi çalışmalarımız var. Bu tür ziyaretlerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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