Manisa FK-BB Erzurumspor maçının ardından

Lig'in 4. haftasında Manisa FK, evinde konuk ettiği BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu skorla Manisa FK'nın 41 haftalık yenilmezlik serisi son buldu.

Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında konuştu. Manisa FK Teknik Sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, “Bu maça sahamızda oynadığımız için mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştık. Topun bizde kalmasını sağlayarak, ataklarımızı sıklaştırarak oyuna çok iyi başladık. Bunun sonucunda ummadığımız bir anda, topun bizde olduğu bir zamanda kalemizde bir karambolde gol gördük. Bu golün üzerine ataklarımızı sıklaştırdık ama golü bulamadık. En az 4-5 pozisyona girmemize rağmen son dokunuşu yapamayınca müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldık. Ligin daha başındayız. İnişli çıkışlı zamanlarımız elbette olacak. Bu bizim motivasyonumuzu bozmayacak. Hedefe gitmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki müsabakada bunu telafi etmeye çalışacağız” dedi.

BB Erzurumspor'un futboluyla ilgili soruyu yanıtlayan Tüfenkoğlu, “Onlar da yeni bir oluşum içerisindeler. Güçlerini biliyorlar. Bu müsabakada daha çok savunma ağırlıklı oynadılar. Golü de bulunca zaman geçirmeyi de işin içine sokarak müsabakayı bitirmeye çalıştılar. Biz ne kadar futbol oynama düşüncesinde olsak da onlar oyunun durmasını sağlayarak bizim biraz daha konsantremizi bozulmasına neden oldu. Futbolun içerisinde maalesef bazen oyun oynamak değil, zaman geçirerek de puan alma durumu oluyor” diye konuştu.

BB Erzurumspor cephesi

Teknik direktör Erkan Sözeri'nin maçta kırmızı kartla tribüne gönderilmesi sebebiyle basın toplantısına BB Erzurumspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Şimşek katıldı. Maçı değerlendiren Şimşek, “Öncelikle çok zor bir deplasmandı. Geçen sene bildiğiniz gibi hiç mağlup olmadan şampiyon olan bir takıma karşı oynadık. Nereden baksanız 13-14 aydır mağlup olmayan takımla oynadık. Gerçekten mücadelesi her iki takım açısından da çok yüksekti. Kazandığımız için mutluyuz. Çünkü biz biraz takımı geç yaptık. Çok eksik oyuncularımız var. Milli takımdan dönen oyuncularımızı dinlendirmek zorundaydık. Yaptığımız planda başarılı olduk. Bu galibiyet tüm Erzurum halkına hayırlı olsun. Hafta içi maçlarımız var, onlarda da aynı başarıyı göstermek istiyoruz. Bir dahaki milli maç arasından sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Çünkü maç ve antrenman eksiği olan çok oyuncumuz var. Maç ritmini yakaladığımız zaman daha iyi olacağımızı düşünüyoruz.