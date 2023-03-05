İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manisa FK, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Lig 25. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.


Lig'in 24. haftasını Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesiyle BAY geçiren Manisa Futbol Kulübü, 25. hafta maçında sahasında karşılaşacağı Bodrumspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman pas çalışmasıyla başladı. Siyah-beyazlılar antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.