Manisa FK - Bodrumspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Bodrumspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutlayan Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Bizim için çok kritik bir maçtı. Yukarıya doğru pozisyon almamız açısından kritik bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Zor maçlar oynuyoruz. Önce lig lideri Samsunspor ile oynadık. Şimdi lig üçüncüsü, önümüzdeki hafta da lig ikincisiyle oynayacağız. İnşallah bu periyotu istediğimiz gibi atlatırsak kendimizi Play-off'un içine atacağız. Galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.

Maçın ilk ve ikinci yarısı arasındaki oyun farkı hakkında soruyu yanıtlayan Koşukavak, "Oyunun ilk yarısı beni rahatsız etti, memnun değilim. Biz bir oyun modeliyle oynamaya çalışıyoruz. Bu oyunun bazı parçalarını ilk yarı itibariyle sahada yansıtamadık. İkinci yarı bunu düzelttik. Bu yüzden ikinci yarı daha dominant bir oyun sergiledik" diye konuştu.

Bodrumspor cephesi

Kendileri için çok dramatik bir maç olduğunu belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İlk yarı çok iyi oynadık. Bir gol bulup çok net pozisyonlar kaçırdık. Son 8 günde 3 maç oynamamızın etkisiyle oyundan biraz düştük. Düştüğümüz anda kenardan hamle yaptık ama maalesef oyunu tutamadık. Uzatmalarda yediğimiz gollerle mağlup olduk. Yapacak bir şey yok. Burayı kapatıp 3 gün sonraki oynayacağımız maça bakacağız" şeklinde konuştu.