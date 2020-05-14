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Manisa FK çalışmalara ara verdi

Kısa bir süre önce dörderli gruplar halinde çalışmalarına başlayan TFF 2.

Lig ekiplerin Manisa FK'da hazırlık çalışmaları ligin 18 Temmuz'da başlayacak olması nedeniyle 5 Haziran'a ertelendi.


Türkiye Futbol Federasyonu ve TFF Sağlık Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrasında TFF 2. Lig'de maçların 18 Temmuz tarihinde başlanacağının açıklanmasının ardından, Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, futbolculara izin verdi.


Manisa Futbol Kulübünün, 5 Haziran tarihinde Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde hazırlıklarına kaldığı yerden devam edeceği açıklanırken, futbolcular bu tarihe kadar teknik heyet tarafından kendilerine verilen bireysel program dahilinde çalışmalarına devam edecekler.

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