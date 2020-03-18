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Manisa FK, Çanakkale şehitlerini unutmadı

Manisa Futbol Kulübü, 29.

hafta mücadelesinde Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Türk Bayrağı ile poz verdi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 29. hafta mücadelesinde, Mümin Özkasap Stadı'nda Afjet Afyonspor'la karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü, hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çabuk kuvvet çalışmasının ardından Manisa Futbol Kulübü'nün antrenmanı, 10'a 10 jokerli oyunla sona erdi.



Antrenman öncesinde Türk bayrağı ile poz verdiler


Bu arada Manisa Futbol Kulübü'nün bugün gerçekleşen antrenmanında, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü unutulmadı. Manisa Futbol Kulübü'nde bugün gerçekleşen antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular Türk Bayrağı ile poz verdi.

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