Manisa FK, Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı

Cumartesi günü deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 29. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Mücadele 29 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.

Manisa FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular çalışmanın son bölümünde dar alan oyunları oynadı. 28. haftayı deplasman galibiyetiyle kapatan Manisa FK, Rize deplasmanından da 3 puan alarak play-off için mücadelesine devam etmek istiyor.