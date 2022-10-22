Manisa FK - Çaykur Rizespor maçının ardından

Lig'in 10. haftasında Manisa FK, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki farklı devre yaşadıklarını belirten Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, “10 haftada 4 gol yemiş Rizespor'a karşı bizim hakimiyetimizde geçen, 2 gol bulup sayısız fırsatlar kaçırdığımız ve bir penaltımızın verilmediği son derece başarılı bir ilk devre geçirdik. İkinci devre rakip takımın riskler alacağı belliydi. Rakibin sadece uzun şişirme toplarıyla oynamasını sağladık. Bu toplar da bize belirli bölümler haricinde rahatsızlık vermedi ancak kişisel yaptığımız bir takım hatalar skora tesir etti. Rakip ilk hatamızda bize cezayı kesti. Maalesef böyle bir talihsizliğimiz var. Sezon başından beri bu tip hatalarla yenildiğimiz müsabakalar var. Gelişerek, öğrenecek çocuklar. Kaybettiğimiz iki puan bizi çok üzdü. Gerçekten çok hak etmiştik. 89'da gol yedik. Geçen maç da 89'da yemiştik. Skoru korumak değildi amacımız. Bu psikolojiyi üzerimizden atmamız lazım. Kazanmaya çok yatkın bir mücadele sergiliyoruz. Oyunun uzatma dakikalarında bile 2 net pozisyonumuz var. Olmayınca bazen olmuyor. Biz gelişmekte ve değişmekte olan bir takımız. Oyuncularımızın her gün gelişeceklerine inanıyorum. Daha güzel yarınların bizi beklediğinden eminim” dedi.

Çaykur Rizespor cephesi

İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “İlk yarıda savunma hattımız iyi oynayamadı. 2-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarı oyuncu değişiklileriyle beraber ve oyuna sonradan giren oyuncuların skoru değiştirmesi çok önemliydi. Kaybetmedik ama kazanmamız lazımdı. Her maç kazanmak için oynuyoruz. Böyle git geller yaşamamamız lazım. İstikrarlı bir oyun ve galibiyet serisi yakalamalıyız. İlk yarı değil ama ikinci yarıdan memnunum” dedi.