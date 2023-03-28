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Manisa FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1.

Lig'in 29. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.


Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Manisa Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. 29 Mart Çarşamba günü Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, Rize deplasmanından galibiyetle dönerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.


Manisa Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor müsabakasını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Serhat Sağır yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.

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