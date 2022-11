Manisa FK-Erzurumspor FK maçının ardından

Lig'in 14. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Erzurumspor Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundular. Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, “İlk devresi ve ikinci devresi ayrı ayrı olan, ilk devresi bizim hiç istediğimiz tarzda oynanmasını beklemediğimiz bir yarı oldu. Aksiyon anlamında hiçbir şey üretmediğimiz bir ilk yarı vardı. Talihsiz bir sakatlık, mecburi yer değişiklikleri ikinci devresi çok farklı bir takım olarak sahaya çıktık. 11-11 iken de çok coşkulu başlamıştık. Kenar oyunlarıyla oynamaya çalışıp pozisyonlar ürettik. 57. dakikada 10 kişi kaldık. O zaman kimliğimizin bu kadar değişiklik gösterdiği, oyuncularımın bu kadar şahsiyet ortaya koymalarını açıkçası gururla izledim. O yüzden 10 kişi iken 40 dakika boyunca yakaladığımız, kaçırdığımız goller var. Müthiş baskılı oynadık. Rakibe duran top haricinde pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Bu akıtılan terin karşılığı galibiyetti. 10 kişi kalmış bir takımın bu mücadelesinin neticesi galibiyet olmalıydı. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Erzurum gerçekten çok tecrübeli bir takım. Ona rağmen biz her bölümde rakipten üstün oynadığımızı düşünüyorum. Kazanılmadı ama kaybedilmedi de. Ben oyuncularımı bu yüzden tebrik ediyorum” dedi.

Erzurumspor FK cephesi

Maçı değerlendiren Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer ise “Bu maç Manisa FK'nın yukarılara tutunma maçı, bizim ise aşağılardan kurtulma maçıydı. Sonuç itibariyle her iki takımın istediği de olmadı ama keyifli bir maç oldu. Özellikle ilk yarı oyun üstünlüğü Manisa'daydı ama pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Orada maçı koparabilirdik. İkinci yarıda her iki takım da ciddi pozisyonlar buldu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha risk almaya çalıştık. O an yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. 1 puan deplasman şartlarında iyi olsa da bugünkü oyuna bakınca bir kayıp gibi duruyor. Gelecek hafta içeride Bandırma maçımız var. O maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.