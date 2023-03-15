Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1.
Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ayrıca karşılaşmanın biletlerinin de satışa çıktığı bildirildi.
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasını BAY geçiren Manisa Futbol Kulübü, 27. haftada Eyüpspor'u konuk edecek. Mücadele 19 Mart Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak. Manisa FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Eyüpspor maçının biletleri satışa çıktı
Ayrıca Manisa FK - Eyüpspor mücadelesinin biletleri de satışa sunuldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatlarışöyle açıklandı:
Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL
Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL
Kategori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL