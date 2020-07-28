İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa FK, final saatini beklemeye başladı

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1.

Lig'e yükselme Play-Off final maçında 28 Temmuz Salı (bu akşam) saat 21.00'de karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kulüp başkanı Mevlüt Aktan, başkan vekili Engin Anlı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Hakan Kadayıfçılar, yönetim kurulu üyeleri Tanju Balatlı, Özcan Nalbantlar, Ertan Korkmaz ve Onur Baylan, takımı son antrenmanda yalnız bırakmadı. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve 5'e 2 oyunla başladı. Manisa Futbol Kulübünün antrenmanı, dar alanda oyun ve şut çalışmasıyla sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.