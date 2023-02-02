Manisa FK, Galatasaray'ın genç oyuncusunu kadrosuna kattı

Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, Galatasaray'dan 20 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. İmza törenine Manisa FK Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Metehan Baltacı, “Büyük hedefleri olan bir kulübe geldiğim için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Beni çok isteyen bir takıma geldim. Takımıma elimden gelen katkıyı vermek istiyorum. En kısa sürede takımıma adapte olup hedefimiz olan Süper Lig için mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.

Metehan Baltacı'nın Manisa Futbol Kulübü'ne katkı vereceğini vurgulayan Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan ise “Metehan Baltacı, Galatasaray'da yetişmiş genç ve yetenekli bir isim. Manisa Futbol Kulübü formasıyla güzel işlere imza atacaktır. Metehan'ın takımımıza güç katacağına inanıyoruz” dedi.

Metehan Baltacı kimdir?

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Metehan Baltacı 3 Kasım 2002 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 20 yaşındaki savunma oyuncusu 2021-2022 sezonunda İskenderunspor'da kiralık olarak forma giydi. Metehan, Akdeniz ekibiyle 27 maça çıktı.