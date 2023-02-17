Manisa FK, Galatasaray'ın genç sol bekini transfer etti

Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Galatasaray'dan genç sol bek oyuncusu Umut Erdem'i kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, Galatasaray'dan 18 yaşındaki sol bek oyuncusu Umut Erdem ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Umut Erdem, “Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Burada kendimi geliştirerek takımıma en iyi katkıyı vermek istiyorum. Hedefimiz olan Süper Lig için mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.

Umut Erdem'in Manisa Futbol Kulübü formasıyla önemli başarılar elde edeceğini kaydeden Başkan Mevlüt Aktan ise “Umut Erdem, Galatasaray altyapısında yetişmiş, gelecek vadeden değerli bir oyuncu. Umut'un yeteneklerine güveniyoruz. Onu Manisa Futbol Kulübümüze kazandırdığımız için mutluyuz” dedi.

Umut Erdem kimdir?

Manisa Futbol Kulübü yeni transferi Umut Erdem, 5 Şubat 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Kartalspor altyapısında başlayan Umut, 2019-2020 sezonunda Galatasaray altyapısına transfer oldu. 18 yaşındaki genç sol bek bu sezon Galatasaray ile UEFA Gençlik Ligi, Rezerv Lig ve U19 Elit A Ligi'nde 20 maçta görev aldı. Umut Erdem, U19 Milli Takımının da formasını terletiyor.