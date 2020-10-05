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Manisa FK genç oyucuyu kadrosuna kattı

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdüren Manisa FK, transferin son gününde 20 yaşındaki Bilal Gündoğdu'yu renklerine bağladı.


com 2. Lig Beyaz Grup Lideri Manisa Futbol Kulübü, Bilal Gündoğdu'yu kadrosuna kattı. Takımla 3 yılık sözleşme imzalayan genç oyuncu, “Manisa FK'da olduğum için mutluyum” dedi.


Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı ve Sportif Direktör Taner Savut da yer aldı. Kendisini 3 yıllığına Manisa FK'ya bağlayan sözleşmeyi imzalayan 20 yaşındaki oyuncu, “Manisa FK'da olduğum için mutluyum. Takımımın başarısı için mücadele edeceğim” dedi.


İmza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı ise, “Bilal oyuncu izleme komitemiz tarafından takip edilen bir oyuncuydu. Genç ve yetenekli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Kendisine kulübümüz forması altında büyük başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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