Manisa FK, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Lig 30. hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Lig'in 30. hafta maçında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Mücadele 2 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenmanda Çaykur Rizespor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadı. Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.