Manisa FK - Gençlerbirliği maçının ardından

Lig'in 30. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü-Gençlerbirliği müsabakasının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında maçı değerlendirdi.

Lig'in 30. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "İki bölümden oluşan bir oyundan bahsetmek gerekiyor. Oyunun ilk yarısı çok ön alan baskıları yapamadık. Topu 3. bölgede tutamadık, etkisiz bir oyun oynadık. İkinci yarı itibariyle oyun değişikliği yaptık. 1 oyuncu değiştirdik. Topun rakipte olduğu zamanlarda oynamakta güçlük çekiyorduk. İkinci yarı ön alan baskıları ile oyunu tamamen ele geçirdik. 2-1 olmadan önce de 3-4 pozisyonumuz var. Orada da skoru alabilirdik. Zaman zaman takımda böyle şeyler oluyor. Standart bir oyun oynayamıyoruz. Oyuncu performansları çok inişli çıkışlı oluyor. Genç oyuncularımız var. Repertuar biraz dar. Oyunu iki yönlü oynayamadığımız sürece zaman zaman bundan önceki maçlarda da böyle şeyler oldu. Bazı bölümler varız, bazı bölümler yokuz. Yarışabilmemiz için bunları halletmemiz gerekiyor ama sonuçta genç oyuncularla oynuyoruz. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Ligin sonuna doğru yaklaştıkça zorluk derecesi artan maçlar oluyor. Bu baskı ile başa çıkmak çok da kolay değil. Eğer genç oyuncularınız varsa haftalık eğrileri, maçlardaki performans eğrileri dalgalı oluyor. Bunlar da zamanla bu tecrübeleri edinecekler. Gençlerbirliği'ne de bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" dedi.

Gençlerbirliği cephesi

Haftalardır iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını belirten Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise, "Sahada oynanan oyunun karşılığını alamamak gerçekten üzücü. Bugün ilk yarı maçı koparabilirdik. Rakibe neredeyse pozisyon vermeden ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. Hatta devreye girmeden net bir pozisyon daha yakaladık. Onu yapmış olsak, ikinci yarı başka bir oyun oynanırdı. İkinci yarı oyunun hikayesi biraz değişti. Rakip takım ön alan baskılarıyla başladı. Geçiş oyunu yaparken bizdeyken topu kaybetmemizle beraber maalesef golü yedik. Ondan sonra rakip 5-10 dakika tekrar baskı yapıyor gibi duruyordu ama toparlanmak adına bir şeyler yaptık. Biraz daha toparladık ama duran toptan yediğimiz golle mağlup olduk. Haftalardık almamız gereken puanları alamadık, gerçekten bizi üzüyor. Oyunun hakkı bu değildi. Artık bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakacağız. Kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.