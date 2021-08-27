Manisa FK, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor

Lig 3. hafta mücadelesinde Pazar günü saat 19.15'te deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Manisa FK, TFF 1. Lig 3. hafta mücadelesinde 29 Ağustos Pazar günü Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Tarihinde ilk kez yükseldiği TFF 1. Lig'e İstanbulspor ve Denizlispor galibiyetleriyle 2'de 2 yaparak başlayan Ege ekibi, Gençlerbirliği deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.

Manisa Futbol Kulübü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Levent Gümüşdere.