Manisa FK, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor

Lig'in 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Lig'in 11. hafta maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 31 Ekim Pazartesi akşamı Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, başkent deplasmanından galibiyetle dönerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Manisa Futbol Kulübü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Karşılaşmada Metoğlu'nun yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Sezgin Çınar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yücel Büyük.