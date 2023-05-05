Manisa FK, Göztepe maçında taraftarlardan destek bekliyor

Lig'in 36. haftasında pazar günü Göztepe'yi ağırlayacak. Manisa FK yönetimi tüm taraftarları mücadeleye davet ederek play-off yolunda takıma destek olunmasını istedi.

Lig'in 36. hafta 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Mümin Özkasap Stadı'nda Göztepe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, maçı kazanarak haftayı galibiyetle kapatmak istiyor.

Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak

Manisa Futbol Kulübü ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadelede Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

Yönetimden taraftarlara bilet jesti

Göztepe maçının biletleri ise taraftarlara hediye edilmek üzere Manisa FK Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından satın alındı. Takımı tribünde desteklemek isteyen Manisa FK logolu Passolig kartı sahibi taraftarların, Mümin Özkasap Stadı'ndaki gişelere başvurması gerekiyor.

Sadece Manisa FK logolu Passolig kartı sahibi taraftarlara bilet yüklemesi yapılacağı bildirilen açıklamada, bilet yüklemesinin 6 Mayıs Cumartesi gününe kadar 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacağı ve yükleme işlemlerinin 7 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te tamamlanacağı duyuruldu.