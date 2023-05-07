Manisa FK-Göztepe maçının ardından

off'a kalma mücadelesinde en yakın rakibi Göztepe ile maçın son saniyesinde yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Maç öncesi puan durumunda Göztepe bizden 5 puan öndeydi. Bizim kazanıp play-off'ta iddialı olacağımız ve bir hafta sonra Bodrum-Göztepe maçının skoru bizim play-off'a kalmamız açısından güçlü bir ihtimaldi. İlk yarı iki takım da çok pozisyon üretemese de Göztepe takımı zaten sezonun bütün bölümü tamamen savunma odaklı ve geçiş kontratak oynayarak bir de burada 1 puan onların işine yaramasından dolayı böyle bir oyun kurgusu vardı. İç sahada bizim için kolay değil. Böyle kalabalık bir savunmaya pozisyon üretmek. Kornerden bir gol bulduk. Arkasından iyi savunmaya başladık. Maçın bittiğini düşündüğümüz anda maalesef futbol böyle. Son 15-20 saniye kala golü yedik. Matematiksel olarak şansımız var. 2 maç kaldı ligde. Onları kazanıp diğer maçların sonuçlarını bekleyeceğiz” dedi.

Özkayımoğlu: "İzmir'e puanla döndüğümüz için çok mutluyuz"

Çok önemli bir maça çıktılarını belirten Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu, “Manisa FK kazansa play-off'un içinde yakalama şansı var, bize yaklaşacak. Biz kazandığımız takdirde play-off'u garantileyecektik. İlk yarı oyunun hakimiydik. İkinci yarıya kötü başladık. Onlar biraz daha baskılı ve oyunu domine edici başladılar. Bunun neticesinde kendi kalemize attığımız gol ile geriye düştük. Ardından boş pozisyonda Ngaline kaleciyi de geçti ama ne yazık ki direğe takıldık. Sonra Yasin hamlesi yaptık ve yüzde 100 pozisyona girdi. Golü bulamadık. Daha erken golü bulmamız gerekirken son dakikaya buldu. Bizim evlatlarımız asla vazgeçmiyor. İyi günümüzde olmadığımız halde yine vazgeçmeyen askerler topluluğu bugün İzmir'e puanla dönmemizi sağladılar. Atınç'ın çıkıp kafayla aşırtması haftalardır oynamayan Junior'un golü yapması bizim açımızdan mutluluk vericiydi. Haftaya Rize maçımız var. Taraftarı düşünemiyorum. Çok büyük hazırlıklar var. Onlara layık bir takım olduğumuz için vazgeçmeyen evlatlarımız olduğu için hepsini kutluyorum. Taraftarlarımıza da buraya geldiği için kutluyorum. Sahadan başı dik ayrılacak takım yine biz olacağız. İzmir'e puanla döndüğümüz için çok mutluyuz” diye konuştu.