İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa FK, günü çift antrenmanla tamamladı

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.


TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa FK, hazırlıklarını ara vermeden devam ettiriyor. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde sabah gerçekleşen antrenmanda dayanıklılık testinden geçen Manisa FK'lı futbolcular, akşam antrenmanında ise aerobik koşuyla başlayıp, pas çalışmasıyla sona erdirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.