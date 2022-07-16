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Manisa FK günü tek antrenmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdüren Spor Toto 1.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerden Manisa Futbol Kulübü, günü tek antrenmanla tamamladı.


2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, 3. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan sabah antrenmanında oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.


Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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