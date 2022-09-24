Manisa FK, hazırlık maçında Altıordu'yu 2 golle geçti

Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yine aynı ligde mücadele ettiği Ege ekibi Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, maçın son dakikalarında bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Manisa Futbol Kulübü, milli takımların maçları nedeniyle Lig'e verilen arada Altınordu ile hazırlık maçı yaptı. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manisa Futbol Kulübü 2-0 kazandı. Siyah-beyazlıların gollerini Mehmet Uysal ve Marvin Gakpa kaydetti. Manisa Futbol Kulübü, verilen aranın ardından 2 Ekim Pazar günü saat 13.30'da sahasında Adanaspor ile karşılaşacak.